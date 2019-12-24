Москва, , 15:26 — REGNUM Вопросами, которые касаются допинга, «Россию на колено наклоняют, это неправильно». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Лукашенко отметил, что «допинг есть везде» и это не «российское изобретение».

«Вы посмотрите на некоторых спортсменов, даже вы, как человек, интересующийся спортом, вы знаете их, и знаете, что без этого допинга они такие бы результаты не показали, но к ним нет (претензий — ред.)», — заявил лидер Белоруссии.

Он добавил, что нужно наказывать спортсмена, употребившего допинг, но не трогать тех, кто оказался «чист».

Напомним, 9 декабря исполком WADA единогласно признал РУСАДА не соответствующей кодексу организацией и принял решение на основании проверки данных российской антидопинговой лаборатории отстранить наших спортсменов от выступлений на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом своей страны на четыре года.

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