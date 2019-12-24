Ташкент, , 15:06 — REGNUM Реформы по совершенствованию государственного управления обсудили представители центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при администрации президента Узбекистана и британского аналитического центра PRISM. Об этом сообщили в ЦЭИР.

Директор узбекистанского центра О. Хакимов отметил, что эксперты центра анализируют интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Всемирной торговой организации (ВТО).

Глава центра рассказал британским экспертам о достоинствах и недостатках вступления Узбекистана в ЕАЭС. В частности, членство в союзе упростит выход товаров на этот рынок, но приведет к открытости внутреннего рынка Узбекистана, поэтому в республике важно повысить конкурентоспособность отечественных производителей.

По итогам переговоров стороны договорились о тесном сотрудничестве на основе программы ЦЭИР на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря на круглом столе представители четырёх из пяти политических партий в Узбекистане положительно оценили членство республики в ЕАЭС.