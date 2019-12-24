Минск, , 15:26 — REGNUM Российская сторона ответственна за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он раскритиковал действия России, отметив, что в модернизированном договоре о Союзном государстве оговаривался референдум, в том числе по вопросу о конституции, валюте и главах государств. Лукашенко предлагал сразу реализовать договор, однако российская сторона отказалась.

«Вы отказались идти этим путем, и вы начали с крыши строить дом, а надо было с этого. Время ушло», — заявил белорусский лидер.

Теперь время ушло и «люди новые», добавил он, нельзя всё «строить сверху». По мнению Лукашенко, сейчас нельзя следовать предложениям российской стороны, так как это обернётся серьёзной вспышкой недовольства и в Белоруссии, и в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Белоруссия могут перейти к «форсированному продвижению интеграции».

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