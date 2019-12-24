Бужумбура, , 15:10 — REGNUM Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза подтвердил, что он не намерен баллотироваться на выборах в следующем году, чем вызвал скептицизм со стороны оппозиции. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, правящей партии Бурунди еще предстоит назвать имя кандидата менее чем за шесть месяцев до начала голосования.

В своем ежегодном обращении к армии и полиции Нкурунзиза, который занимает пост президента с 2005 года, дал общественности понять, что уйдет в отставку, когда его срок истечет в следующем году.

«Эта церемония моя последняя. В следующем году в этот раз я уже не буду произносить речь. Церемония будет проведена новым главой государства», — заявил президент в Гитеге, куда правительство в этом году перенесло свою политическую столицу из Бужумбуры.

По информации журналистов издания, в 2015 году Нкурунзиза добился переизбрания на третий срок в должности, бросив вызов конституционным ограничениям. Однако 56-летний лидер ещё в июне 2018 года заявил, что не будет участвовать в выборах, назначенных на май 2020 года.

Всего месяцем ранее в Бурунди были проведены конституционные изменения, в соответствии с которыми были продлены президентские сроки, и многие полагали, что Нкурунзиза поддержал поправки, позволяющие ему оставаться на своем посту до 2034 года.