Киев, , 15:15 — REGNUM Информация о видеокамерах, найденных сотрудниками ГБР в раздевалках спортклуба «5 элемент», который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, является провокацией, сообщили 24 декабря в пресс-службе клуба.

Опубликованная информация о результатах обысков является «преступной провокацией и частью системной атаки на владельцев клубов», считают в пресс-службе.

Администрация заведения подчёркивает, что главной ценностью спортклуба является «несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни».

В заявлении также сказано, что на спортклуб идёт «информационная, юридическая и финансовая атака» и преследование «по политическим мотивам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители обыскали «5 элемент» в рамках расследования дела о продаже Порошенко предприятия «Ленинская кузница» (переименовано в «Кузницу на рыбацком»).

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