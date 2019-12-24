Тбилиси, , 15:04 — REGNUM «Троллями» и «ботами» назвал членов партии «Единое национальное движение», основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом 24 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Самыми большими «троллями» и «ботами» являются «Национальное движение» и его подразделения», — заявил Каладзе журналистам в ответ на вопрос об удалении ряда страниц и аккаунтов, пропагандирующих проправительственные идеи в соцсети Facebook.

Мэр Тбилиси также рассказал свое мнение о том, следует ли проводить расследование в отношении тех, кто создал страницы, которые в Facebook посчитали «фейковыми». Каладзе заявил, что Facebook является свободным пространством, где каждый может выражать свои мысли, и не понимает, какое расследование должно быть проведено в данном случае.

Напомним, ранее в Тбилиси активисты принесли к офису правящей партии «Грузинская мечта» траурный венок и «смайлики», а также потребовали от властей провести расследование истории с удалением страниц Facebook.

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