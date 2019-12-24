Сеул, , 15:37 — REGNUM Двадцать стран — членов ООН, включая США и Японию, призвали страны — члены организации предоставить доклады о выполнении восьмого пункта резолюции 2397 Совета Безопасности ООН, обязующей вернуть на родину всех граждан КНДР, служащих источником инвалютных поступлений для Пхеньяна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным источников, более 20 стран направили письмо представителю ООН Кристофу Хойсгену с просьбой напомнить странам — членам ООН о сроках выполнения резолюции и предоставлении соответствующего доклада.

Известно, что страны — члены ООН должны предоставить промежуточный доклад о выполнении резолюции до 22 декабря 2019 года, а окончательный доклад — до марта 2020 года.

Отметим, что по состоянию на 16 декабря промежуточные доклады предоставили только 48 стран.