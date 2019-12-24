Нур-Султан, , 14:46 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщили 24 декабря в пресс-службе казахстанского лидера.

Токаев пожелал своему коллеге успехов в государственной деятельности на благо народа. Кроме того, президент Казахстана подтвердил заинтересованность в развитии стратегического партнерства между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Ильхама Алиева, которому исполнилось 58 лет. Российский лидер также выразил надежду на продолжение плодотворной совместной работы.

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