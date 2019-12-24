Киев, 24 декабря 2019, 14:47 — REGNUM За последние десять лет количество студентов на Украине уменьшилось почти вдвое, заявила 24 декабря министр образования и науки Анна Новосад во время представления концепции реформы финансирования и управления учреждениями высшего образования, сообщило информационное агентство «УНН».
Министр добавила, что сокращение числа студентов приводит к снижению затрат на преподавателей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новосад заявила, что украинские студенты, едущие учиться за границу, в массе своей поступают в «низкокачественные университеты» в Польше.
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