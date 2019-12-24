Киев, , 14:47 — REGNUM За последние десять лет количество студентов на Украине уменьшилось почти вдвое, заявила 24 декабря министр образования и науки Анна Новосад во время представления концепции реформы финансирования и управления учреждениями высшего образования, сообщило информационное агентство «УНН».

"Количество студентов за 10 лет упало почти вдвое», — рассказала она.

Министр добавила, что сокращение числа студентов приводит к снижению затрат на преподавателей.

«На то же количество преподавателей выделяется меньше средств», — сообщила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новосад заявила, что украинские студенты, едущие учиться за границу, в массе своей поступают в «низкокачественные университеты» в Польше.

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