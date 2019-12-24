Бишкек, , 14:36 — REGNUM Налоговая служба Киргизии подвела предварительные итоги работы по обработке налоговых деклараций 59 тысяч государственных и муниципальных служащих за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 24 декабря.

Сотрудники налоговой службы уже проанализировали деклараций о доходах и расходах 56 609 госслужащих, из которых 1 349 занимают политические, специальные и главные административные должности.

За различные нарушения, в том числе предоставление недостоверных сведений о доходах, расходах и имуществе, в органы прокуратуры переданы сведения в отношении 14 374 должностных лиц, из которых 782 чиновника занимают политические, специальные и главные административные должности.

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