Пекин, , 14:33 — REGNUM Министр иностранных дел Китая в своем заявлении использовал очень точные формулировки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 декабря, комментируя высказывания Ван И об отношениях России и КНР.

Как сообщалось ранее, в интервью центральному телевидению Китая глава МИД КНР заявил, что отношения России и Китая — «самые тесные, зрелые, прочные и стабильные отношения между двумя державами», пример мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух государств.

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«Мне нравится использованная главой МИД КНР формулировка. Некоторым у нас, возможно, хотелось бы, чтобы это были союзные отношения; кто-то громко называл бы их «стратегическим партнёрством», но это, если вдуматься, формулировки на внешнее потребление. Китайский министр говорит через Центральное телевидение КНР в первую очередь со своими соотечественниками, и тут, что ни слово, то знак уважения к России. Нам надо думать о том, чтобы это уважение было действительно заслуженным.

Особенно мне пришлось по душе употребление товарищем Ван И определения «зрелые». Наши отношения с КНР прошли большой путь. Временами они были, можно сказать, более чем тесными; казалось, что в них присутствуют и прочность, и стабильность, как говорится, «на века», но незрелость находившегося во главе нашей страны в середине 1950-х годов Никиты Хрущёва, его попытки очернить Иосифа Виссарионовича Сталина, нанесшие большой ущерб мировому коммунистическому движению, привели к кризису отношений с КНР. Не хватило зрелости и у последующих руководителей СССР, чтобы эти отношения выправить. Нет зрелости — нет прочности и стабильности.

Хочется верить, что с нашей стороны эта зрелость сегодня действительно есть. Что внушает сомнение? Сомнение у меня возникает в связи с взятым у нас наверху курсом на очернение Владимира Ильича Ленина. Это имя дорого не только многим в России (наше мнение в расчёт не берётся, его пытаются сломать и отбросить), но оно дорого очень многим в Китае. А вот там ничего нашим лениноненавистникам сделать не удастся.

Всемирно-историческое значение Ленина и ленинизма — это не пустышка. Это одна из основ нашего с китайцами взаимопонимания, если мы, конечно, хотим, чтобы оно было действительно прочным, а не основанным на «прагматизме». И такое искреннее взаимопонимание, как мы имели возможность убедиться в случае с хулой на Сталина, для китайских лидеров значит очень многое», — отметил Михаил Демурин.