Москва, , 14:27 — REGNUM Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%, заявил 24 декабря президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, роботы и беспилотные летательные аппараты в несколько раз повышают возможности подразделений Вооруженных сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин принимает участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве. Участники заседания подводят итоги деятельности Вооружённых сил РФ в 2019 году.

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