Бишкек, , 14:24 — REGNUM Ленинский районный суд столицы Киргизии, признавший бывшего мэра города Бишкек Албека Ибраимова виновным в коррупции и приговоривший его к 15 годам тюрьмы, также постановил конфисковать имущество экс-главы муниципалитета и его супруги Айнуры Ибраимовой, передает «Kaktus.media».

В список подлежащего изъятию в пользу государства имущества попали 147 земельных участков, пять дач и крестьянское хозяйство в селе Арашан, автомобиль Toyota Rav-4, компания «Уздар Трейд», около 20% доли в уставном капитале Евразийского сбербанка стоимостью около 60 млн сомов (более 53 млн рублей) и 36 тысяч сомов (32 тысячи рублей) со счетов в «БТА Банке».

Также бывший мэр киргизской столицы вкупе с пятью другими осужденными экс-чиновниками возместил около 199,6 млн сомов (178 млн рублей) по трем уголовным делам, связанным с реализацией 100% акций пансионата «Солнечный берег», с приобретением по завышенной стоимости изделий для ТНК «Дастан» и должностными злоупотреблениями при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

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