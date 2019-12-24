Киев, , 14:22 — REGNUM Все без исключения заседания Верховной рады в декабре посетили лишь 240 украинских депутатов из 423.

Соответствующие данные обнародовал Комитет избирателей Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего за последний месяц года в Раде проведены четырнадцать пленарных заседаний. Из 423 народных депутатов все заседания посетили лишь 240 депутатов, или 56% от состава Рады.

По данным организации, еще 141 депутат посетил 10−13 заседаний, 40 депутатов — 9 и менее заседаний.

Среди фракций парламента Украины самые высокие показатели посещаемости у «Слуги народа» (в среднем присутствовали 82% депутатов), «Европейской солидарности» и «Голоса» (по 75%).

Также в Комитете подчеркивают, что в ноябре все пленарные заседания Рады посетили 299 депутатов, а в декабре — только 240, при этом как раз в декабре состоялся ряд очень важных голосований.

ИА REGNUM отмечает, что 20 декабря в Раде состоялось последнее в этом году пленарное заседание. Следующий раз украинские депутаты встретятся в сессионном зале 14 января 2020 года.