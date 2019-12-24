Братислава, , 14:17 — REGNUM Посольство Индонезии в Братиславе в сотрудничестве с Центрально-европейским институтом азиатских исследований (CEIAS) в Словакии провело рабочую встречу на тему «Проблемы региональной безопасности в Юго-Восточной Азии: роль Индонезии и АСЕАН», сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Посол Индонезии в Словакии Адиятвиди Адивосо Асмади в своем вступительном слове заявила, что в соответствии с мандатом Конституции 1945 года народ Индонезии обязан активно участвовать в усилиях по созданию стабильного, справедливого и процветающего мирового порядка.

В своем выступлении посол рассказала о проблемах безопасности, с которыми сталкивается Индонезия и регион Юго-Восточной Азии.

Индонезия приглашает Словакию к сотрудничеству в рамках Индо-Тихоокеанского региона. Эта концепция предлагает странам за пределами региона создавать и поддерживать различные совместные мероприятия на местах.

Посол также предложил Словакии рассмотреть вопрос об участии в осуществлении сотрудничества под эгидой Индо-Тихоокеанского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национального агентства Индонезии по борьбе с терроризмом и представитель министерства внутренних дел Словакии заключили в Братиславе меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с терроризмом.

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