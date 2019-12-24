Ровно, Украина, 24 декабря 2019, 14:05 — REGNUM Городской совет Ровно запретил проведение гей-парадов, сообщил 24 декабря телеканал «Суспильне».
Решение поддержали 36 депутатов.
Также запрещены публичные кампании и мероприятия, угрожающие институту семьи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше преподавателя Университета Николая Коперника в Торуне, профессора Александра Наласковского отстранили от работы за публикацию фельетона, критикующего участников гей-парадов.
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