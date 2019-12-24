Ровно, Украина, , 14:05 — REGNUM Городской совет Ровно запретил проведение гей-парадов, сообщил 24 декабря телеканал «Суспильне».

Решение поддержали 36 депутатов.

«Запретить на территории Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых «маршей равенства», «прайдов», «фестивалей квир-культуры» и т.п., проходящих в местах массового досуга семей с детьми», — сказано в постановлении.

Также запрещены публичные кампании и мероприятия, угрожающие институту семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше преподавателя Университета Николая Коперника в Торуне, профессора Александра Наласковского отстранили от работы за публикацию фельетона, критикующего участников гей-парадов.

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