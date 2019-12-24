Москва, , 13:50 — REGNUM Данные о том, что пострадавшие в Беслане в 2004 году не имеют возможности пройти медицинскую реабилитацию и им не оказывается поддержка, не соответствуют действительности. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Тема пострадавших в Беслане неоднократно затрагивалась в разных материалах, и достаточно недавно она детально проверялась нашим Минздравом», — напомнил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что ведомством была подготовлена абсолютно детальная информация.

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«Многое, что говорится, не соответствует действительности, то есть говорить о том, что люди брошены и лишены возможности реабилитироваться и так далее в медицинском плане — это не нашло своего подтверждения», — подчеркнул Песков.

Напомним 1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане и два с половиной дня удерживали в заминированном здании более 1 100 заложников. В результате теракта погибли 314 человек, из них 186 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 10 декабря российский президент Владимир Путин назвал боль от трагической гибели людей во время теракта в Беслане своей личной и всей страны.

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