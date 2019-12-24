Москва, , 13:46 — REGNUM Граждане России, получающие зарплату на уровне МРОТ, могут быть освобождены от уплаты подоходного налога, заявила 24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Тут нужно советоваться, думать. Может, такой критерий взять: кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должен платить НДФЛ с этой суммы. Надо посчитать, понять за счет чего компенсировать выпадающие доходы», — сказала она, добавив, что является сторонницей отмены НДФЛ для малоимущих.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что тема освобождения малоимущих граждан от налога на доход физических лиц в настоящее время прорабатывается.

По его словам, идеи в этом вопросе есть разные, но нужно четко просчитать, каковы последствия этого решения, каков будет выпадающий доход государства. Кроме того, нужно четко определить, кого будут относить к малоимущим.

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