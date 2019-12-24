Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Сумма, заложенная в бюджет США на 2020 год для Грузии, является рекордной с начала американо-грузинских отношений. Данное заявление сделали в МИД Грузии, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, грузинские дипломаты ознакомились с полным текстом закона об оборонном бюджете США, который был опубликован 24 декабря.

Согласно документу, Грузии планируется выделить в 2020 году $132 млн, что превышает размеры помощи, которая выделялась в прошлые года.

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря результаты «демократических» реформ, проведенных в Грузии, одобрил Госдеп США. При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули важность переговоров грузинских властей с оппозицией.

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