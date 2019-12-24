24 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Как стало известно из материалов к прошедшему 17 декабря брифингу российского Министерства Обороны, в ходе которого начальник Генштаба российских Вооружённых Сил Валерий Герасимов выступил перед иностранными военными атташе, Россия ввела в строй новую спутниковую группировку системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Купол». Эта система заменила отслужившую систему «Око-1», развёртывание которой началось ещё в Советском Союзе.

Леонид Нерсисян, , 13:43 — REGNUM Как стало известно из материалов к прошедшему 17 декабря брифингу российского Министерства Обороны, в ходе которого начальник Генштаба российских Вооружённых Сил Валерий Герасимов выступил перед иностранными военными атташе, Россия ввела в строй новую спутниковую группировку системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Купол». Эта система заменила отслужившую систему «Око-1», развёртывание которой началось ещё в Советском Союзе.

Флаг России

Как сообщил глава российского Генштаба, в 2019 году на орбиту был успешно выведен очередной спутник системы «Купол», а общая численность спутников этой космической системы доведена до трёх единиц. Рассмотрим, что представляет собой данная система и какое она имеет значение для безопасности России.

Зачем нужен космический эшелон СПРН?

Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которые имеются у крупных ядерных держав, таких как Россия, США и Китай, состоят из двух эшелонов — наземного и космического. В наземный эшелон входят огромные радиолокационные станции дальнего обнаружения, представляющие собой гигантские сооружения с антеннами с фазированными антенными решётками, площадью в тысячи квадратных метров. Это позволяет обнаруживать головные части баллистических ракет на расстоянии до 6 тысяч километров. Однако эти станции позволяют обнаружить и отслеживать баллистические ракеты или их головные части, уже находящиеся достаточно длительное время в полёте. Для вскрытия факта пуска баллистических ракет существует космический эшелон СПРН.

Космический эшелон СПРН состоит из спутников с инфракрасными телескопами и датчиками, позволяющими обнаруживать тепловой «факел» стартующих межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Большая часть спутников космического эшелона СПРН движется по высоким эллиптическим орбитам. Такая орбита имеет апогей, многократно превышающий высоту в перигее. Высота такой орбиты в апогее достигает 40−50 тысяч километров, а уменьшающаяся при движении к апогею скорость спутника позволяет ему много часов оставаться над определённым районом Земной поверхности. Однако из-за вращения Земли такие спутники не всегда видят нужный район планеты, и поэтому дублируются спутниками на геостационарных орбитах.

От «Ока» к «Куполу»

Первая советская спутниковая система раннего обнаружения старта МБР, получившая название «Око», была развёрнута в 1979 году и состояла из четырёх космических аппаратов. Позже состав группировки был пополнен спутником на геостационарной орбите. Система «Око» позволяла успешно обнаруживать запуски МБР с территории США. Однако в 1980-х годах существенно увеличилось число опасных районов, в частности потребовался контроль над районами боевого патрулирования подводных ракетоносцев потенциального противника. Поэтому вскоре после принятия на вооружение системы «Око» началась разработка спутниковой системы обнаружения старта МБР нового поколения. Эта система получила название «Око-1». Изначально предполагалось развёртывание 11 спутников, однако впоследствии их количество было скорректировано до 8 единиц. Первый спутник «Око-1» был запущен в 1991 году, а в 1996 году завершилось развёртывание системы.

В 2014 году вышел из строя последний спутник «Око-1», хотя он и был запущен всего за 2 года до этого, проработав существенно ниже запланированного срока. На орбите оставалось лишь 2 старых спутника типа УС-КС советской системы «Око», последний из которых — «Космос-2430» был сведён с орбиты в январе. Впрочем, из-за технического состояния данные спутники работали лишь пару часов в сутки.

Стоит заметить, что ещё в 2000-х годах, система «Око-1» уже не отвечала предъявляемым требованиям, а российское Минобороны сделало ставку на развитие так называемой Единой Космической Системы, спутники которой должны были не только полностью заменить спутники систем «Око» и «Око-1», но и существенно расширить возможности космического рубежа СПРН.

В 2015 году был запущен первый спутник серии «Тундра» Единой Космической Системы «Купол». В отличие от систем «Око» и «Око-1» спутники «Купола» способны не только обнаруживать сам факт запуска МБР противника как из наземных шахт, так и с подводных лодок, но и определять параметры их траектории. Кроме того, возможности «Купола» позволяют успешно засекать запуск не только МБР, но и баллистических ракет малой и средней дальности, а также оперативно-тактических и тактических баллистических ракет.

Вывод на орбиту третьего спутника этой системы в 2019 году позволил довести её до минимально необходимого уровня, хотя и её численность на текущий момент недостаточна для полного круглосуточного контроля всей Земной поверхностью. Полный состав системы «Купол» составляет 9 спутников, которые, как предполагается, будут развёрнуты на орбите в 2022 году. Впрочем, уже на этот момент «космическое око» российской СПРН перестало быть слепым.