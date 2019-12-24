Киев, , 13:43 — REGNUM Украина потребляет российский газ, просто покупает его через посредников, заявил 24 декабря глава энергетического комитета Верховной рады Украины Андрей Герус, сообщил телеканал «Громадське».

"Мы кого хотим обмануть? Для чего этот вот пафос и даже, я бы сказал, обман общества. Мы понимаем, что это газ происхождением из Российской Федерации…», — заявил он.

Герус признал, что Украина покупает российский газ, переплачивая посредникам.

«Чтобы мы никого не обманывали: мы покупаем газ у фирмы X, фирма X покупает у Газпрома. Таким образом, мы якобы у Газпрома не покупаем, но де-факто Газпром продал фирме-посреднику…» — рассказал он.

Чиновник добавил, что Украина также перегоняет собственный газ по своей территории, чтобы получить плату за «транзит» газа в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Герус рассказал, что $3 млрд, полученные «Нафтогазом» от Газпрома, пойдут на развитие украинской добычи газа, на погашение долгов компании, а также на выплату дивидендов, в которых заинтересовано государство.

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