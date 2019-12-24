Лима, , 13:32 — REGNUM Представители национального совета Перу по производству пальмового масла выразили желание перенять опыт Индонезии в развитии данной индустрии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Посол Индонезии в Лиме посетил плантации пальмового масла в Укаяли и заводы по производству пальмового масла, принадлежащие компаниям OLAMSA.

В МИД Индонезии отметили, что индустрия пальмового масла в стране очень продвинулась, поскольку оно используется не только как пищевой продукт, но также как ингредиент в косметике и мыле. Это очень отличается от Перу, где компании производят только ограниченные продукты из пальмового масла.

Посол также положительно отреагировал на желания компаний в Перу сотрудничать в развитии индустрии пальмового масла. Есть надежда, что индонезийские компании смогут посетить Перу и увидеть возможности для бизнеса и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия IV парламента Индонезии просит правительство включить масличную пальму в переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Евросоюзом.

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