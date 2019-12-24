Баку, , 13:26 — REGNUM Церемония открытия автомобильного моста через реку Самур прошла на границе России и Азербайджана в районе пункта пропуска «Яраг — Казмаляр», сообщает 24 декабря ТАСС.

С российской стороны в открытии принял участие министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, существенную роль в завершении строительства моста сыграла встреча лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев сказал, что мост через реку Самур является символом крепкой дружбы и добрососедства двух стран. Кроме того, мост является важным элементом транспортного коридора «Север — Юг».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки памятного камня в честь строительства моста через реку Самур.

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