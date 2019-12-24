24 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 13:11 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

То, что политика европоцентризма рано или поздно провалится в Закавказье, многие эксперты прогнозировали давно. Как и то, что развитие и внедрение в этом регионе идей европейской идентичности носит геополитический конъюнктурный характер, является попыткой создать плацдарм для противостояния в первую очередь России.

Но дело было не только в России. Активизировавшейся после распада СССР в регионе Турции, которую в Европе одно время представляли как «образец западной демократии в исламском мире», также стали подрезать крылья, отказав ей в интеграции в Европейский союз. Если бы Анкара оказалась в Закавказье под двумя флагами — своим национальным и европейским — ситуация в регионе могла бы претерпеть качественные изменения. Но такого не произошло и вряд ли в будущем произойдет. Турецкий фактор в Закавказье — исламский фактор. Это первое. Второе: Турции отказано в праве вести в регионе европейскую цилизационную миссию, потому что она «движется вовсе не по той траектории, которую бы хотела видеть просветленная Европа». Более того, считается, что в этой стране установлена «диктатура и культ личности президента Реджепа Тайипа Эрдогана», а в союзном Азербайджане «всё также идет к этому», в то время как в соседних христианских Грузии и Армении предпринимаются попытки строительства «демократического общества».

В этой ситуации участие Баку в различных европейских проектах, в частности в «Восточном партнерстве», воспринималось как стремление его отойти как от России, так и от Турции. В самом же Азербайджане испытывали надежды на то, что реализация масштабных энергетических проектов, которая часто подавалась как участие в обеспечении «энергетической безопасности Европы», приведет к урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно по его сценарию. Этого не произошло. Кризис во взаимоотношениях между Баку и Брюсселем назревал, и назревал давно. Но только сейчас президент Азербайджана Ильхам Алиев решил «вскрыть нарыв». В интервью четырем крупным телеканалам страны, посвященном итогам 2019 года, он выступил с заявлением, которое смело можно отнести к разряду исторических и сенсационных. Обозначим главные позиции. Первая: Баку предпринял все необходимые шаги в рамках евроинтеграции, однако в «дальнейших шагах нет необходимости, и они будут безрезультатными».

По его словам, «если мы говорим про евроинтеграцию в контексте членства в ЕС, то это невозможно». Точно так же, как «в долгосрочной перспективе такой возможности нет и для ряда других европейских стран». Вторая позиция: Алиев привел пример Турции. «С какого периода Турция подписала с ЕС ассоциативное соглашение? А какие-то результаты имеются? — задался он вопросом. — Нет. Это ведь большая несправедливость. Начиная с 2000 года ряд стран бывшего социалистического блока вошло в ЕС, а они сильнее, развиты больше, чем Турция? Почему они вошли в ЕС, а Турция нет? Вопрос риторический. Только потому, что Турция — мусульманская страна. Сейчас это говорят открыто. В этом случае примут ли туда Азербайджан? Нет». Третья позиция: Азербайджан не планирует выходить из программы «Восточное партнерство», но не будет ее активным участником.

«Когда мы вступали в нее, мы не представляли себе, из чего эта программа состоит, — подчеркнул Алиев. — Страны, вовлеченные в программу, объединяет тот факт, что все они являются постсоветскими республиками. Эти страны сегодня имеют различную внешнюю политику, внутренняя ситуация существенно разнится, уровень экономического развития отличается. Поэтому в то время объединение этих стран в одну программу было приемлемо, но сейчас ситуация другая. Три из шести стран-участников программы подписали с ЕС ассоциативное соглашение. Азербайджан такой документ не подписал и сейчас работает над двусторонним соглашением. Мы изначально говорили, что приоритет отдаем двустороннему сотрудничеству. Азербайджан не ждет от Европы каких-либо льгот, мы в отличие от ряда других стран-участниц программы себя обеспечиваем и сегодня становимся страной-донором. Мы остаемся в программе, но, если говорить откровенно, не придаем ей важного значения, так как цели этой программы для нас не до конца ясны. Если это евроинтеграция, то понятно, что для постсоветских стран эта цель недостижима».

Четвертая позиция: «Допустим, завтра скажут, что вы вступаете ЕС в определенный срок. А нужно ли нам это? — спрашивает Алиев. — Мы видим процессы, в частности на религиозной основе. А это приемлемо для нас? Нет. В некоторых случаях так называемая «оппозиция» выходит на улицы с флагами ЕС. Они хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? Свою судьбу мы не можем отдать в другие руки. У нас своя история, свои ценности».

Что из всего этого следует. Алиев в выстраивании политики с ЕС во главу угла ставит принцип сохранении национального суверенитета и, вопреки оптимистическим прогнозам некоторых бакинских экспертов, пересматривает «стратегический выбор в пользу сближения с Европой». Его внешняя политика на этом направлении будет претерпевать заметные изменения, что может привести к появлению новой геополитической реальности, связанной с обеспечением безопасности в акватории Чёрного и Каспийского морей. Если Грузия и Армения как христианские страны заявляют, что они стояли «чуть ли не у истоков европейской христианской цивилизации», то Азербайджан идентифицируют себя с исламским миром, а не отдаленной европейской периферией. Это соответствует тренду перехода «центра» мировой политики в Азиатско-Тихоокеанский регион.

И происходит это в ситуации, когда, по мнению политолога из Сплита, научного сотрудника портала Geopolitika News Ядранка Половича, «европейские политические элиты, европейская гуманистическая и общественная мысль совершенно сбита с толку в вопросе европейской идентичности», а «приверженцы суверенитета сопротивляются централизации в рамках Европейского союза и транснациональной интеграции». Судя по всему, Алиев оказывается первым лидером в Закавказье, который стал осознавать империалистический характер политики Брюсселя, которая предполагает «экономическую и финансовую экспансию на неразвитый (в данном случае) европейский восток, юго-восток и в Закавказье». Азербайджан первым в Закавказье не пожелал быть «геополитическим объектом» и «горшком для экспериментов, в котором державы варят что-то по непроверенным рецептам». Так что в уходящем 2019 году Алиев преподнес сенсационный сюрприз.