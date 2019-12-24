Брюссель, , 13:10 — REGNUM Брюссельский суд первой инстанции признал арбитражное решение против Казахстана на сумму $540 млн в пользу молдавского бизнесмена Анатолия Стати, сообщили в пресс-службе компании Ascom Group S. A.

Отмечается, что суд отклонил все возражения Казахстана и присудил стороне Стати судебные издержки на сумму 36 тыс. евро. Кроме того, суд отклонил претензию Казахстана о том, что присужденная сумма приобретена мошенническим путем, так как средства были направлены на строительство завода сжиженного газа.

Решение суда о взыскании $540 млн с Казахстана действует на территории Бельгии. Ранее, 19 декабря, подобное решение принял апелляционный суд Люксембурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года Стокгольмский арбитражный суд установил, что Казахстан нарушил свои международные обязательства перед инвестором и присудил Стати более $500 млн. Представители Казахстана настаивают на том, что претензии молдавского бизнесмена основываются на мошенничестве.

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