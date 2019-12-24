Москва, 24 декабря 2019, 13:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения. Накануне, 23 декабря, главе республики исполнилось 58 лет. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее глава государства направил Алиеву поздравительную телеграмму.
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В администрации президента добавили, что в ходе сегодняшнего разговора были затронуты «некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия».
Как сообщало ИА REGNUM, в направленной главе Азербайджана поздравительной телеграмме президент РФ подчеркнул, что под руководством Алиева Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Российский лидер также отметил личный вклад Алиева в упрочение отношений между двумя странами.