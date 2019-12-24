Тегеран, , 13:17 — REGNUM Советник Высшего руководителя Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что исламская республика не признает никакого премьер-министра Ирака, который не будет поддержан народом страны, об этом 24 декабря сообщает Kurdistan.ru.

Также мыслитель отметил, что иракский народ имеет право на акции протеста, а любое правительство должен удовлетворять требования демонстрантов.

Велаяти в комментарии изданию также отметил, что нового премьер-министра должен утвердить парламент Ирака.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. В ходе демонстраций погибли сотни граждан, тысячи получили ранения. Премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди вынужден был уйти в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие перекрывают дороги и мосты на юге Ирака