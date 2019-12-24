Новосибирск, , 13:02 — REGNUM Инициативы глав российских регионов, объявляющих 31 декабря выходным днём, прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Происходящее он назвал «волной популизма», прокатившейся по всей стране.

«Наверное, нужно открыть глаза всем жителям, в том числе и Новосибирской области: ни губернатор, ни даже мэр Бердска не может объявить 31 декабря выходным днём для всех жителей. Он может объявить выходной для своих коллег-чиновников», — цитирует Травникова «Коммерсантъ».

По словам новосибирского губернатора, вопрос выходных находится в полномочиях правительства РФ и Госдумы.

В то же время, Травников подчеркнул, что может обратиться к новосибирским руководителям муниципального и областного уровней с просьбой сделать 31 декабря коротким или выходным для сотрудников.

«Что касается моих коллег, у нас нет такой возможности. Я постараюсь женщин отпустить 31 декабря пораньше, но полностью сделать выходным нет возможности», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что конец года — время напряжённой работы для регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года».

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Согласно этому распоряжению, в администрации Томской области перенесли рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. Аналогичным образом Жвачкин рекомендовал поступить органам государственной власти и органам местного самоуправления.

После этого в российских регионах развернулась дискуссия вокруг выходного дня 31 декабря. Многие главы регионов приняли аналогичные решения о выходном в последний день года. Многие, но далеко не все.

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