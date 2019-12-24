Киев, , 12:55 — REGNUM Инициатива депутатов Верховной рады от фракций «Слуга народа» и «Голос», которые предлагают ввести уголовное наказание за переговоры с РФ по вопросам внутренней и внешней политики Украины без разрешения официального Киева, является «бредовой» идеей. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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«Продукт совместного законотворчества «слуг народа» и соросовского «Голоса» относительно запрета так называемых сепаратных переговоров с представителями Российской Федерации как нельзя ярче демонстрирует не только политическую заангажированность, но и запредельную узколобость его авторов», — отметили в партии.

Представители политического объединения уверены, что этот законопроект целенаправленно писался для борьбы с «Оппозиционной платформой — За жизнь», которая «не только последовательно и принципиально выступает за выполнение Минских соглашений и мирное урегулирование конфликта в Донбассе, но и предложила реальный план-концепцию урегулирования кризиса на юго-востоке Украины». В заявлении отмечается, что текст законопроекта появился на сайте Верховной рады через несколько часов после того, как высшее руководство РФ поддержало инициативу Виктора Медведчука о межпарламентском диалоге Украины, России, Германии и Франции ради достижения мира на Украине.

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В партии считают, что ни представители партии «Слуга народа», ни представители «Голоса» не заинтересованы «в скорейшем урегулировании конфликта на востоке страны и в возвращении Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс». По словам оппозиции, это им «невыгодно».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти предлагают ввести уголовную ответственность за переговоры с РФ по вопросам внутренней, внешней политики Украины, а также для обеспечения жизни, здоровья, освобождения заложников и военнопленных, если такие переговоры проводятся без надлежащего уполномочивания органов государственной власти. За это на Украине намерены сажать в тюрьму «на срок от 13 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой».

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