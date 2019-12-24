Джакарта, , 12:53 — REGNUM Председатель народного консультативного конгресса (НКК) Индонезии Ахмад Музани выразил надежду мусульман на увеличение квот для индонезийских паломников в Саудовской Аравии, сообщает Antara.

«Наша просьба была хорошо принята, королевство Саудовской Аравии рассмотрит эту просьбу», — заявил вице-спикер народного консультативного конгресса Индонезии Ахмад Музани.

Издание отмечает, что большой интерес индонезийских мусульман совершить паломничество в Мекку привел к образованию длинной очереди, достигшей 20 лет.

В ходе встречи власти Индонезии отметили, что просят увеличить квоту индонезийских паломников до 250 тыс. человек.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз заявил, что Индонезия имеет стратегические отношения с королевством и пообещал улучшить условия, особенно для паломников из Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство сельского хозяйства Индонезии выразило желание укреплять сотрудничество с Саудовской Аравией в целях расширения торговли, в частности экспорта риса.

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