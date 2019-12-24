Тбилиси, , 12:55 — REGNUM На важность того, что Госдеп США положительно оценил происходящее в Грузии, указал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Свое мнение он рассказал 24 декабря журналистам, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Они очень положительно оценивают шаги, которые мы предприняли в плане демократии, я думаю, это очень важно», — сказал глава грузинской столицы.

Он подчеркнул, что успехи Грузии отметили в официальном заявлении, а не в газете, где статью можно проплатить. Недостатки, указанные Госдепом, Каладзе обещал исправить.

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря на сайте Госдепа вышла короткая заметка, в которой говорилось, что у Грузии есть успехи касательно приверженности демократии, но их нужно укреплять. Американское дипведомство также выразило готовность помогать Грузии укреплять верховенство права у себя в стране.