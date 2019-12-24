Киев, , 12:52 — REGNUM Люди, стоящие в очередях на пунктах пропуска в Донбассе, регулярно подвергаются риску, сказано в отчёте Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщило 24 декабря издание Liga.net.

«Члены патруля миссии видели, что люди, стоявшие в очереди на блокпосте, покидают участок с твёрдым покрытием, чтобы сходить в туалет в кустах неподалёку, невзирая на опасность из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов», — сказано в документе.

Наблюдатели отметили большие очереди на линии разграничения между ДНР, ЛНР и Украиной. Люди вынуждены ночевать в машинах, что пересечь границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин призвал стороны увеличить количество контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения между Донбассом и Украиной.

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