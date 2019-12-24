Киев, 24 декабря 2019, 12:52 — REGNUM Люди, стоящие в очередях на пунктах пропуска в Донбассе, регулярно подвергаются риску, сказано в отчёте Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщило 24 декабря издание Liga.net.
Наблюдатели отметили большие очереди на линии разграничения между ДНР, ЛНР и Украиной. Люди вынуждены ночевать в машинах, что пересечь границу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин призвал стороны увеличить количество контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения между Донбассом и Украиной.
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