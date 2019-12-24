Киев, , 12:36 — REGNUM Отделить герб Советского Союза от победы в Великой Отечественной войне не удастся ни в Киеве, ни в каком-либо другом городе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 24 декабря, комментируя сообщения о проекте украинского «института национальной памяти» о демонтаже герба СССР с монумента «Родина-мать».

Как сообщалось ранее, институт подготовил предложения по демонтажу герба СССР с киевского монумента «Родина-мать», однако, по словам руководителей учреждения, помешать реализации проекта могут две причины: во-первых, отсутствие денег, во-вторых, технические сложности демонтажных работ.

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«Идея Украинского института национальной памяти демонтировать герб СССР с установленного в Киеве монумента «Родина-мать» антиисторична и, по большому счёту, глупа. Монумент, как известно, был установлен в память о победе советского народа в Великой Отечественной войне; эта победа стала возможной только благодаря существованию в нашей стране советского строя, объединению народов бывшей Российской Империи в Союзе Советских Социалистических Республик.

Посмотрим, однако, далеко ли мы, в России, ушли от такой конъюнктурщины. На Украине предлагают выломать герб СССР, а у нас, по сути дела, пытаются «выломать» из архитектурного и историко-культурного, смыслового, ансамбля Красной площади, видевшей и отправлявшихся на фронт воинов, и воинов-победителей, Мавзолей Владимира Ильича Ленина. Не будь Ленина именно как государственного деятеля, а не как революционера, нашу страну, разваленную западниками и либералами после февральского 1917 года переворота, собрать воедино уже не удалось бы. И тем не менее, именно их, мавзолей и имя Ленина, с нашего мысленного монумента подвигам отцов и дедов — подвигов ратных и подвигов трудовых, всякий раз в главный для нашей страны день убирают. Если уж так хотят убрать, то пусть драпируют его 12 июня, но не 9 мая.

И так же, как Мавзолей с Красной площади и из нашей истории и памяти никому убрать не удастся, не удастся и в Киеве или где-то там ещё отделить герб Советского Союза от победы в Великой Отечественной войне, красного знамени, других символов отеческого подвига.

Попробуют, закончится несчастьем», — отметил Михаил Демурин.