24 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 12:13 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Оборонный бюджет США на 2020 год, которым Вашингтон, среди прочего, ввел санкции против компаний, которые задействованы в строительстве «Северного потока — 2», долго будет еще икаться Германии. Немецкие политики, эксперты и журналисты восприняли их чуть ли не лично. И основания так считать есть. Одно дело, если бы американцы своими санкциями ограничились только атакой на Россию. Нынешний их вариант в исполнении Конгресса США и Белого дома направлен уже на самих европейцев, европейский бизнес, что, по замечанию мюнхенской газеты Süddeutsche Zeitung, ясно говорит — дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Германией такие же теплые, как и российская вечная мерзлота.

Несмотря на редкие реплики противников «Северного потока — 2», большинство «говорящих голов» все же настаивают на том, чтобы дать отпор. Это создает серьезные проблемы для немецкого канцлера Ангелы Меркель. Напомним, что, объясняя невозможность введения контрмер против американцев, координатор трансатлантического сотрудничества немецкого МИД Питер Бейер говорил следующее: санкции направлены против частных компаний, а не Германии, к тому же ответные меры нужно принимать «на европейском уровне, но этого тоже не произойдет». Хотя и он заявляет в контексте действий США, что, «конечно, речь идет также о желании развивать собственные продажи сжиженного газа в Европе». Однако американский газ значительно дороже. Данный аргумент, кстати, сегодня является популярным, и здесь политику связывают с экономикой. Некоторые издания отмечают, что «лицемерно оплакивать транзитные потери украинцев, Трамп рассматривает Украину как банановую республику, которую всегда стоит попробовать шантажировать. Нет, американцы хотят продать Германии свой сжиженный газ, чему мешает «Северный поток — 2». Вот почему США вмешиваются».

Вносятся предложения. Одни хотят не пускать на рынки Европейского союза американские компании, которые инвестируют в уголь, нефть и газ, и «повысить таможенные пошлины на джинсы и гормональную говядину, произведенные в США, в 1000 раз». Другие утверждают, что «Европа должна подумать о введении климатических пошлин для США, чтобы вредный для окружающей среды американский сланцевый газ не экспортировался в Германию и остальную Европу». Проблема в том, что Берлину нужны союзники. А с ними плохо. Многие немецкие издания отмечают, что введение Вашингтоном новых санкций ряд европейских соседей Германии восприняли со злорадством и радостью. Даже Франция дистанцировалась от газопровода, а Берлин «неразумно изолировал себя». Предлагается подумать над тем, как Германия и другие страны, стоящие за консорциум с Россией, могли бы одновременно с достройкой «Северного потока — 2» решить проблемы снабжения газом европейских стран с Польшей и Прибалтикой, у которых Москва вызывает опасения».

Официальные представители Европейской комиссии заявляют, что весь «ЕС выступает против санкций, направленных на компании ЕС, ведущих законный бизнес». Тем не менее, точка зрения на газопровод, как «германо-франко-британско-голландско-австрийский проект, который, однако, упорно пренебрегал интересами стран Восточной Европы», остается заметной, чтобы ее не замечать. И здесь, наверное, ей немного подыгрывает сама Россия. Американские санкции в рамках оборонного бюджета у нас комментируют и комментируют активно, что создает впечатление, что «Северный поток — 2» действительно является исключительно «немецко-российской интригой» и больше сторонников у него нет. Если бы дело касалось только газовых поставок, можно было бы и потерпеть. Но сегодня геополитическая ситуация, похоже, складывается иная, чем это было во время строительства «Северного потока — 1», и дело не в Москве. Когда, например, посол США в Германии Ричард Гренелл поясняет в интервью немецкой газете Bild, что санкции — это «давняя политика», которая «восходит к администрации Обамы», а «цель всегда заключалась в диверсификации источников энергии в Европе и в обеспечении того, чтобы ни одна страна или источник не могли заиметь слишком большое влияние на Европу с помощью энергии», о какой стране он говорит?

Проще всего кивнуть на Россию. Но вполне возможно, что Гренелл подразумевал Германию, о последовательной американской политике сдерживания ее, которая не зависит от того, кто контролирует Конгресс и Белый дом, республиканцы и демократы, намекал на то, что надвигаются серьезные перемены. Они затронут и Москву. Заставляют задуматься недавние слова британского премьер-министра Бориса Джонсона: «Я изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией. Я действительно думал — как, полагаю, и многие премьер-министры и министры иностранных дел до меня — что мы можем начать с ней заново. Что это великая страна, вместе с которой мы сражались с фашизмом. Очень, очень прискорбно, что я ошибался». Очень настораживает упоминание здесь борьбы с фашизмом. Неужели Джонсон предупреждает о грядущей большой войне, пусть и не в окопах с колючей проволокой и пулеметами? Похоже, что Запад близок к очередному расколу на несколько центров сил, как это было перед Первой и Второй мировыми, и каждому из центров хочется перетащить на свою сторону Россию.