Киев, , 12:02 — REGNUM Прокол будущего транзитного газового договора является вполне положительным для Украины, а подписание самого соглашения вполне реально до конца нынешнего года.

Об этом заявил глава Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в комментарии УНИАН, материал опубликован сегодня, 24 декабря.

Эксперт отметил, что Украина хотела контракт транзитный на десять лет, а получила лишь на пять ‑ и это, по его словам, единственная существенная уступка со стороны Киева.

По его мнению, зафиксированные в соглашении объемы прокачки — 65 млрд кубометров газа в первый год и 40 млрд кубометров в следующие четыре года — вполне достаточны для нормального функционирования украинской ГТС. К тому же, подчеркнул эксперт, повышая стоимость транзита, вполне можно компенсировать потери.

Также он заявил, что решения по искам, от которых Украина откажется в рамках компромиссного соглашения, достаточно «сомнительные».

«Поэтому говорить, что они были бы на 100% в пользу Украины — это не отвечает действительности. По поводу решения нашего Антимонопольного комитета, то в международных судах, скорее всего, это решение было бы не учтено», — подчеркнул эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона в настоящий момент работает над системой договоров, которые минимизируют или полностью исключат очень большой риск того, что «Газпром» после отказа «Нафтогаза» от исков к российской компании не будет выполнять договоренности.

Ранее Газпром согласился выплатить Нафтогазу 2,9 млрд долларов «живыми деньгами» согласно решению Стокгольмского арбитража, после чего остальные иски будут отозваны и Украиной, и Россией.