Чэнду, Китай, , 11:57 — REGNUM 24 декабря в китайском Чэнду состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

В рамках 45-минутной встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая экспортные ограничение и соглашение о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA).

Южнокорейский лидер отметил, что Южная Корея и Япония являются соседями, как в географическом, так и в историческом и культурных аспектах, а также подчеркнул важность встречи «лицом к лицу».

В свою очередь, премьер-министр Японии согласился с Мун Чжэ Ином, а также добавил, что для обеспечения безопасности в регионе необходимо активизировать трёхсторонние отношения с США. Также он выразил надежду на улучшение двусторонних отношений с Южной Кореей.

Отметим, что это первая встреча лидеров двух стран за последние 15 месяцев. Предыдущая встреча сторон прошла в сентябре 2018 года в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.