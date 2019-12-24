Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Самым проамериканским и демократическим государством среди остальных государств Восточной Европы является Грузия. Так говорится в статье, опубликованной 23 декабря на сайте газеты The Washington Times.

«Грузия также входит в число самых проамериканских и демократических государств Восточной Европы», — говорится в публикации.

В качестве подтверждения автор статьи утверждает, что в Грузии, в отличие от многих других стран Европы, почти 90% считают США другом, и более 70% поддерживают вступление в НАТО. Верность демократическим идеалам, как сообщается в статье, подтверждается тем, что Грузии с 2012 года ставят «высокие оценки» по таким показателям, как верховенство закона, свобода слова в СМИ, развитие политических партий и др.

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря Госдеп США опубликовал обращение к грузинскому правительству. В нем были отмечены успехи в приверженности принципам демократии, но призвали их еще закрепить. Как именно закрепить, Госдеп не указал.