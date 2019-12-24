Дамаск, , 11:50 — REGNUM Так называемая Сирийская национальная армия, поддерживаемая Турцией, объявила срочную и всеобщую мобилизацию имеющихся сил. В новом заявлении, опубликованном в их Twitter-аккаунте, боевики призывают всех помочь отбросить «российских, иранских и баасистских преступников» в провинции Идлиб.

Этот призыв к мобилизации последовал после того, как джихадисты потерпели ряд серьёзных военных неудач в результате наступления Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Одной из самых болезненных потерь для боевиков была сдача стратегического города Джарджаназ. Данный город — один из последних крупных населённых пунктов перед ключевым городом Маарат ан-Нуман.

Взятие Маарат ан-Нумана позволит правительственным войскам разблокировать стратегическую трассу М5 Дамаск-Алеппо. Это благотворно отразится на сирийской экономике.

Важная деталь — город Джарджаназ был взят практически без боя. В настоящее время сирийская армия ведёт переговоры, чтобы боевики без боя сдали и город Маарат ан-Нуман. Однако ряд экспертов полагают, что джихадисты постараются всё-таки втянуть сирийских военных в бои в условиях городской застройки.

В то же время Сирийская арабская армия может применить при взятии Маарат ан-Нумана свою отработанную тактику — охват города с трёх сторон. В данной ситуации боевики, как правило, оставляют населённый пункт, чтобы не оказаться в котле.

ИА REGNUM ранее сообщало, что начала сыпаться оборона боевиков на юго-востоке провинции Идлиб.