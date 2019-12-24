Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Китай заинтересован в победе нынешнего президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, несмотря на то, что в краткосрочной перспективе Трамп может доставить КНР немало проблем, заявил американский экономист Нуриэль Рубини в статье для издания Project Syndicate.

«Китайцы, вероятно, хотят, чтобы Трампа переизбрали в 2020 году. В краткосрочной перспективе он может доставить КНР неприятности, но если Трампу предоставить достаточно времени, то он разрушит стратегические альянсы, которые составляют основу американской мягкой и жесткой силы. Таким образом, Трамп сделает Китай снова великим», — говорится в статье.

Напомним, в ноябре 2020 году в США состоятся президентские выборы. Ранее в декабре 2019 года сообщалось, что рейтинг одобрения политики президента США, несмотря на процедуру импичмента, поднялся до рекордной отметки, достигнув 43%, согласно опросу Quinnipiac University.

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