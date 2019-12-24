Киев, , 11:46 — REGNUM Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что «любит» нынешний созыв парламента страны и считает, что в целом депутаты Рады сейчас куда лучше предыдущих.

Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина», опубликованном сегодня, 24 декабря.

«Я люблю «Слугу народа», они хорошие… Думаю, что важно уважать людей. Мы иногда забываем, что депутатов избрали люди. Нас не избирали, меня выбрали премьер и команда. Но за меня не голосовали», — заявил Милованов.

Он объяснил, что стал исповедовать такую политическую культуру после работы в США.

«Меня в США научили, что американцы уважают тех, кого выбрал избиратель. Даже если демократам страшно не нравится Трамп, а республиканцам не нравится Обама, но они уважают офис президента», — сказал министр.

Милованов заявил, что не согласен с позициями оппозиционных фракций, но готов говорить с ними по важным для экономики страны вопросам:

«Это офис министра экономики, это правительство, избранное монобольшинством. И поэтому мы, прежде всего, сотрудничаем с депутатами «Слуги народа». Но мы открыты для всех. Мне с этим парламентом работается хорошо. Единственно жалею, что не могу выполнить все их желания».

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальным данным, Милованов в 2008—2011 гг. был ассистент-профессором университета штата Пенсильвания, в 2010—2013 гг. — лектор Пенсильванского университета, с 2013 г. ассистент-профессор, с 2015 года ассоциированный профессор на постоянном контракте Питтсбургского университета. На Украине в 2016 году был назначен членом Совета Нацбанка Украины, 29 августа нынешнего стал министром экономики.