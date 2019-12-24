Нур-Султан, , 11:38 — REGNUM Вопросы развития казахского языка обсудили президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев и академик Аскар Джумадильдаев, сообщили 24 декабря в пресс-службе главы государства.

На встрече собеседники обсудили идеи и предложения по переводу казахского языка на латинскую графику, перспективы развития отечественного образования и науки, а также вопросы воспитания подрастающего поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании национального совета общественного доверия, заявил, что в вопросе реформирования казахского языка кампанейщина и легковесность недопустимы.

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