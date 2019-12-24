Тбилиси, , 11:35 — REGNUM Драка двух депутатов городского совета (сакребуло) Тбилиси произошла 24 декабря во время заседания природоохранной комиссии. Об этом сообщает информационный портал «Грузия Online».

По данным журналистов, инцидент случился в самом начале заседания. Депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили потребовал, чтобы зал покинул представитель правящей партии «Грузинская мечта» Эрекле Кухианидзе, которого недавно сняли с должности председателя природоохранной комиссии. Оппозиционный депутат заявил, что Кухианидзе не имеет права входить в сакребуло.

За коллегу заступился его однопартиец по «Грузинской мечте» Георгий Дохтуришвили. Сообщается, что дело дошло до рукопашной, которую пришлось разнимать службе охраны.

Как передавало ИА REGNUM, Кухианидзе ранее на своей странице в соцстеи Facebook критически высказался о поступке грузинского доктора, который пересек границу с Южной Осетией, где был задержан. Депутат назвал поступок «провокацией», что вызвало бурную реакцию в оппозиции. Под напором организованного давления Кухианидзе был снят с поста председателя природоохранной комиссии, но депутатский мандат он сдавать отказался.