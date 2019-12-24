Москва, , 11:29 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что чиновников следует увольнять за оскорбление и уничижительное отношение к гражданам, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Чиновник — это наемный государственный служащий, которого нанимают граждане, налогоплательщики, для того, чтобы он выполнял ту работу, которая ему поручена, оказывал услуги населению в той или иной сфере и так далее», — рассуждает Матвиенко.

«Поэтому вообще не сочетается: государственный служащий чиновник, который хамит, грубит или оскорбляет людей. Ну, какие статьи? Понимаете? Гнать в шею любого человека — оскорблять никого нельзя. И гражданам нельзя оскорблять чиновников, и чиновникам нельзя оскорблять или уничижительно относиться к гражданам. Это вопрос внутренней культуры, если она есть — она есть. Если ее нет — никаким законом ее не привьешь. Это вопрос этики, это вопрос морали и так далее. Это вопрос подбора кадров», — полагает она.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект о санкциях для чиновников за оскорбление граждан.