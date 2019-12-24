Идлиб, Сирия, , 11:29 — REGNUM Правительственная армия Сирии взяла под полный контроль город Джарджаназ в провинции Идлиб, сообщает 24 декабря РИА Новости.

Занятие города позволит установить контроль над важной магистралью Хамма — Алеппо в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в рамках проведения новой операции в провинции Идлиб подразделениям правительственной армии Сирии удалось взять под контроль город Джарджаназ.

После взятия города Джирджаназ сирийские войска отбили позиции террористов в Эт-Тахе и Абу-Мекке и уничтожили сотни боевиков. Армия Сирии потеряла 50 человек убитыми и 70 ранеными.

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