Киев, , 11:14 — REGNUM Украинский политолог Михаил Погребинский считает главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева «государственным преступником», который сейчас должен будет ответить по закону за всю эту работу, которую он выполнял в должности первого лица в энергетической госкомпании.

Об этом он заявил вечером 23 декабря в эфире телеканала «112».

Эксперт напомнил, что за то время, когда Коболев руководил «Нафтогазом», стоимость украинской ГТС уменьшилась в 200 раз.

«Это его ответственность, это он так наруководил… Ну и имел соответствующие дивиденды, отправлял в США матери миллионы долларов премии и так далее», — заявил Погребинский.

Он предложил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке провести беседу с Коболевым, по результатам которой чиновник «быстренько напишет заявление по собственному желанию».

ИА REGNUM напоминает, что украинские СМИ сообщили, что Коболева устранили от процесса переговоров с Россией по новому транзитному контракту, после чего сторонам удалось достичь предварительных договоренностей. Контракт Коболева истекает в марте 2020 года.

В ноябре, при оформлении ряда формальных процедур, необходимых для анбандлинга, «Нафтогаз Украины» оценил ГТС в 3,209 млрд грн (примерно $130 млн). При этом еще в прошлом году Коболев заявлял, что украинская ГТС на тот момент стоила $14 млрд.