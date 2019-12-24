Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В 2020 году в День полного освобождения Ленинграда от блокады решено отказаться от проведения военного парада на Дворцовой площади, передает корреспондент ИА REGNUM.

Участники парада в День снятия блокады, 27.01.2019 Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 27 января 2019 года на Дворцовой площади проводился военный парад в честь 75-летия освобождения города от вражеской блокады. Также парад в этот день проводился в январе 2014 года на проспекте Непокоренных.

Как сообщила 24 декабря председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, блокадники сами выступили с таким предложением — отказаться от парада, так как их надо проводить «по круглым датам». В 2020 году в Петербурге отметят 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

В Смольном уже подготовили план мероприятий, их будет более сотни, основные состоятся 18 и 27 января. 18 января — в 77-ю годовщину прорыва блокады — в 12:00 начнется торжественный митинг в городе Кировске Ленинградской области с участием ветеранов, блокадников и чиновников. Примерно в 17:00 начнется праздничный концерт в «Ледовом дворце».

27 января начнется с традиционного возложения цветов и венков к могилам на Пискаревском и других мемориальных кладбищах. В 15:00 пройдет концерт в БКЗ «Октябрьский». Вечером будут зажжены Ростральные колонны, власти обещают праздничный салют.

В течение дня на Дворцовой площади вместо парада организуют интерактивную программу для молодежи, полевую кухню, демонстрацию военной техники, выступления творческих коллективов.

Петербург будет оформлен флагами, на 16 электронных дисплеях в центре будут демонстрировать праздничный видеоролик.

Кроме того, с 23 по 28 января в Петербурге пройдет 28-й международный съезд жителей блокадного Ленинграда, на который прибудут более 80 представителей блокадных организаций из разных регионов РФ и зарубежных стран.

«Они будут, естественно, участвовать во всех наших торжествах», — сказал председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Как обычно, с 26 по 28 января ветераны и блокадники смогут пользоваться общественным транспортом Петербурга бесплатно.

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