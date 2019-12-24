Москва, , 11:06 — REGNUM В Госдуме считают, что критика ЕС запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту не остановит проект, и рекомендуют противникам издавать альманах претензий.

«Для публикаций дурацких претензий Запада и примкнувшего к нему Киева рекомендую Брюсселю начать издание специального ежегодного альманаха. Солидно будет смотреться на полочках в кабинетах евробюрократов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) считает, что завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие железнодорожного сообщения с Крымским полуостровом без согласия с Киевом является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.