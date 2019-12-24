Киев, , 10:54 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба рассказал в социальных сетях, что «окончательно и бесповоротно» он решил стать дипломатом на пятом курсе, после того однажды ночью как смог избежать «смертельного избиения» компанией пьяных молодых строителей, используя при этом ряд дипломатических приемов.

«Это были переговоры; выделение лидера группы и втягивание его в разговор о том, как круто быть бригадиром строителей, которые строят не что-то там, а депутатские дачи; предложение пройтись к ларьку за пивом; и вывод всей группы на свет, к людям, в неудобное для реализации ее стратегических задач пространство», — рассказал Кулеба.

Правда, добавил вице-премьер, в финале для окончательного успеха пришлось действовать недипломатично:

«В созданный нами благоприятный момент мы с товарищем оторвались от группы строителей путем гипер-динамического ускорения».

Далее, продолжает рассказ Кулеба, он решил, что если смог «разрулить с этими пацанами», то наверняка сможет договориться и с более сложными партнерами. После чего, добавил вице-премьер, он отказался от альтернативных предложений и пошел в МИД Украины.

ИА REGNUM отмечает, что 22 декабря президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук поздравили работников дипломатической службы Украины с профессиональным праздником.

Зеленский, в частности, отметил, что у Украины есть все основания гордиться своими дипломатами.

«Украинскую дипломатию уважает все международное сообщество. Ваша сила — в активной позиции и патриотизме. Именно благодаря вам Украину поддерживает цивилизованный мир», — подчеркнул украинский президент.

В свою очередь Гончарук поблагодарил дипломатов «за сложнейшую и одновременно чрезвычайно важную работу для защиты суверенитета государства и построения его имиджа за рубежом».