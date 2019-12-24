Белогорск, Крым, , 10:56 — REGNUM Белогорский районный суд вновь приостановил на 30 суток деятельности парка львов «Тайган». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в госкомитете ветеринарии РК.

«Суд поддержал доводы ветеринаров, связанные с нарушениями по вакцинации и идентификации животных. Деятельность парка приостановлена на 30 суток», — отметили в госкомитете.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк «Тайган» на 30 дней, поскольку животных там кормят продуктами с истёкшим сроком годности. Владельца учреждения Олега Зубкова обязали устранить все нарушения и выполнять требования по содержанию животных.

Читайте также: Крымский суд оставил в силе штраф скандальному владельцу зоопарков