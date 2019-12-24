Белогорск, Крым, 24 декабря 2019, 10:56 — REGNUM Белогорский районный суд вновь приостановил на 30 суток деятельности парка львов «Тайган». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в госкомитете ветеринарии РК.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк «Тайган» на 30 дней, поскольку животных там кормят продуктами с истёкшим сроком годности. Владельца учреждения Олега Зубкова обязали устранить все нарушения и выполнять требования по содержанию животных.
Читайте также: Крымский суд оставил в силе штраф скандальному владельцу зоопарков