Джакарта, , 10:50 — REGNUM Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита пригласил предпринимателей из Тайваня инвестировать в автомобильный сектор, считая, что Индонезия должна была стать центром развития производства электромобилей в регионе в 2030 году, сообщает Antara.

«Правительство Индонезии открывает двери для инвесторов, которые хотят развивать обрабатывающую промышленность, включая автомобильный сектор», — заявил министр во время совещания с руководителями компаний из Тайваня.

Ссылаясь на данные Ассоциации индонезийской автомобильной промышленности, министр отметил, что доля владения автомобилями в Индонезии составляет всего около 87 единиц на 1000 человек, в то время как как в Малайзии эта цифра достигла 450 единиц на 1000 человек, а в Таиланде — 220 единиц на 1000 человек.

«С нашим населением в 260 млн человек возможности для автомобильной отрасли очень велики», — заявил Агус Гумиванг Картасасмита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители посольства Индонезии в Претории и центра содействия индонезийской торговле (ITPC) приняли участие в ежегодном круглом столе в Йоханнесбурге (ЮАР), представив продукцию для автомобильной промышленности, обувь, продукты питания и напитки.

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